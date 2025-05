Pedofilia e pedopornografia: crimini raccapriccianti

La pedofilia e la pedopornografia sono crimini gravi che devastano la vita dei bambini, minando la coesione sociale e la fiducia della comunità. Il presidente Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, sottolinea che la tutela dei diritti dei minori richiede non solo leggi efficaci, ma anche adulti responsabili capaci di ascoltare e riconoscere i segnali di disagio. L’era digitale aumenta i rischi, con adulti malintenzionati pronti a sfruttare la vulnerabilità dei giovani.

Telefono Azzurro evidenzia un incremento allarmante nell’uso dell’intelligenza artificiale per creare contenuti abusivi, segnalando un aumento del 380% in un anno. La Fondazione chiede una maggiore collaborazione tra istituzioni e comunità per garantire la sicurezza dei minori online. Nel 2024, il servizio di Emergenza Infanzia ha gestito numerosi casi di abuso, evidenziando che il 79,6% degli incidenti è avvenuto su internet.

Il Manifesto di Telefono Azzurro propone otto punti fondamentali, tra cui tolleranza zero contro l’abuso, educazione alla prevenzione, protezione nell’ambiente digitale e supporto alle vittime. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha elogiato Telefono Azzurro e sottolineato l’importanza di un’alleanza tra istituzioni per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori. Meloni ribadisce l’impegno del governo nel fornire strumenti ai corpi di polizia e sostenere le famiglie per proteggere i bambini.

La lotta contro la pedofilia è una battaglia di civiltà che richiede un impegno collettivo per fare luce su una piaga che prospera nell’oscurità e per offrire supporto a chi ne è colpito.