Pedofilia e Omicidi: Un Racconto Sconvolgente

Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, ha rivelato per la prima volta la sua esperienza nel carcere di San Vittore durante un’intervista nel programma “Iceberg” su Telelombardia. Dopo essere stato arrestato per stalking su denuncia dell’ex compagna, Basciano ha trascorso 48 ore in carcere, un periodo che ha descritto come un incubo. L’arresto, avvenuto in modo improvviso mentre tornava da un allenamento, si è rivelato solo l’inizio di una situazione surreale.

All’arrivo a San Vittore, ha scoperto di dover condividere la cella con detenuti colpevoli di reati gravi, tra cui due pedofili e una persona accusata di femminicidio. Questa consapevolezza lo ha profondamente traumatizzato: “Sono rimasto talmente bloccato,” ha confessato, “che ad oggi tutto quello che mi circonda non mi fa né caldo né freddo.” Questo trauma ha trasformato le sue 48 ore in carcere in un’esperienza “disumana”, rendendolo incapace di provare emozioni, né di ridere né di piangere. Inoltre, l’umiliazione di essere esposto mediaticamente come detenuto ha aggravato ulteriormente la sua situazione.

Superato il trauma del carcere, Basciano deve affrontare una nuova battaglia legale contro Sophie Codegoni, con un’udienza fissata per il 23 gennaio 2025 presso il Tribunale di Milano. In questa sede si discuterà dell’appello della Procura contro la revoca della misura di custodia cautelare nei suoi confronti. La situazione legale e personale di Basciano sembra quindi soltanto all’inizio di una ristrutturazione complessa e difficile, facendo presagire che le sue difficoltà non siano ancora terminate.