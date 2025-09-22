Pediatria in Italia: prevenzione e salute dei bambini

Rafforzare la prevenzione e sostenere la salute dei bambini sono temi centrali del XIX Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), che si svolgerà a Cagliari dal 25 al 28 settembre. Il titolo dell’evento, “Il Pediatra di Famiglia a tutela della salute dell’adulto di domani”, sottolinea l’importanza del pediatra come figura chiave nel supportare le famiglie nel percorso di crescita dei propri figli. Sono attesi oltre 800 partecipanti, tra pediatri, istituzioni, società scientifiche e associazioni.

Uno dei temi principali sarà lo screening pediatrico per individuare anticorpi contro il diabete di tipo 1 e la celiachia, grazie alla Legge 130 che ha reso l’Italia il primo Paese al mondo a implementare tale misura preventiva. Dopo una fase pilota di successo, il programma verrà esteso a livello nazionale.

Inoltre, il congresso affronterà la promozione della cultura vaccinale. I pediatri di famiglia sono fondamentali non solo per mantenere alte le coperture vaccinali in età pediatrica, ma anche per introdurre nuove strategie di prevenzione, come l’immunizzazione dei neonati contro il virus respiratorio sinciziale (VRS).

Infine, sarà presentato un nuovo progetto che coinvolge la Fimp e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), mirato a potenziare le competenze sulle manovre salvavita in età pediatrica, un importante passo per garantire la salute dei bambini.