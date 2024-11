Pedel Open Fitp Como, Pappacena e ‘mamma’ Sussarello: ‘Siamo qui per vincere’

Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, conosciuta come la “regina di Como”, condividono un legame speciale, avendo giocato insieme per quattro anni. Entrambe sono state protagoniste ai recenti Mondiali di padel in Qatar, dove hanno contribuito al successo dell’Italia femminile, che ha conquistato una medaglia di bronzo. Questa coppia è tra le più attese alla Mediolanum Padel Cup, un Open Fitp che si svolge al “The Padel Resort” di Como, la città natale di Sussarello. Essere testimoni di questo evento a casa rende il loro ruolo ancora più significativo, e Giulia manifesta il suo entusiasmo: “E’ bellissimo essere le teste di serie proprio qui, verranno a vederci i miei familiari e amici. Siamo qui per provare a vincere”. Chiara sottolinea la pressione che viene con il titolo di testa di serie, riconoscendo che le avversarie giocheranno senza timori.

Sussarello e Pappacena partecipano al torneo comasco dopo un anno di grande successo, contraddistinto dalla medaglia d’argento agli Europei e dal bronzo ai Mondiali. Pappacena evidenzia i progressi dell’Italia nel padel, affermando che quest’anno sono state in grado di mettere in difficoltà le forti squadre argentine e spagnole, un traguardo impensabile qualche anno fa. Un’immagine emblematiche dei Mondiali è quella di Sussarello con il suo bambino di pochi mesi, Andrea, supportata dal compagno Francesco, un “fuoriclasse del babysitting”. Giulia racconta le difficoltà di conciliare maternità e carriera sportiva, ma sottolinea il supporto della sua famiglia, che le consente di affrontare le competizioni con serenità.

Dopo essere diventata madre, Giulia ha avuto fiducia di poter tornare in forma e i risultati ottenuti quest’anno le danno ragione. Recentemente ha vinto il titolo italiano per la sesta volta, in coppia con Emily Stellato. Tuttavia, il suo ruolo di madre non si interrompe mai, nemmeno durante le competizioni. Quando è in campo, la sua mente è sempre rivolta al compagno e al bambino sugli spalti: “Non si può smettere di essere mamma neanche per un secondo”.