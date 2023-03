Pecore scappano dal macello per sopravvivere: un bel lieto fine

Sette coraggiose pecore scappano da un macello nel New Jersey e dopo essere state rintracciate gli spetta un bel lieto fine – VIDEO.

Alcune fortunate pecore del New Jersey stanno iniziando una nuova vita dopo essere sfuggite ad un macello. Sono sette gli esemplarsi sfuggiti a morte certa, alcune presentavano etichette sulle orecchie e una macchia rossa sul manto di lana, segni utilizzati per indicare quando gli animali sono destinati al macello. Sono riuscite a fuggire da un macello a Paterson, nel New Jersey (Stati Uniti).

I residenti di Paterson avevano notato sette pecore che si aggiravano vicino ad una delle strade principali, vicino a un negozio di ciambelle e di materassi, e quindi hanno chiamato il servizio di controllo degli animali per recuperarli. Secondo l’emittente locale, una pecora si è addirittura data alla fuga, correndo per qualche chilometro a nord fino a Hawthorne, nel New Jersey, prima di essere catturata.

Il Dipartimento di Polizia di Paterson, man mano, ha recuperato ogni animale eseguendo un lavoro eccezionale. Tuttavia una volta riunito il piccolo gregge bisognava decidere cosa fare, se rimandarle in mattatoio oppure no. Ma la Paterson Animal Control aveva già deciso che le coraggiose pecore non sarebbero tornate al macello e ha contattato lo Skylands Animal Sanctuary and Rescue, un rifugio che si prende cura di animali provenienti da allevamento.

La struttura ha accettato di accogliere i sette morbidi animali e di prendersi cura di loro per il resto della loro vita. Così a 24 ore dalla loro fuga, le pecore sono riuscite nel loro intento e a ritrovare una nuova felicità e a scappare a morta certa. Fortunatamente dalla loro parte hanno trovato le persone giuste.

@skylandssanctuary Monday morning these kids were on their way to slaughter. They escaped and ran for their lives. This is them Tuesday morning, safe at sanctuary. What a difference a day makes ❤️

Un dipendente dello Skylands Animal Sanctuary and Rescue, ha riferito che probabilmente le pecore non avevano avuto una vita semplice. Dal loro aspetto si vedeva che non erano mai state portate all’aperto. Ma adesso hanno qualcosa a cui aspirare: una stalla tutta loro in un santuario di 600 acri.