Pecore e Lupo: L’Attacco su WhatsApp

Il Movimento 5 Stelle (M5s) ha subito un netto flop alle elezioni regionali in Liguria, dove ha ottenuto solo il 4,56% dei voti, in calo rispetto al 7,8% delle elezioni precedenti. Questo deludente risultato ha acuito le tensioni tra Beppe Grillo, co-fondatore del M5s, e Giuseppe Conte, l’attuale leader del movimento. Grillo ha lanciato recenti attacchi a Conte, arrivando a postare una frase provocatoria su WhatsApp: “Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo”, accompagnata da un’immagine di un lupo. Questo messaggio pare essere diretto proprio a Conte, con cui Grillo ha intrapreso un acceso confronto da tempo.

Una delle cause principali dello scontro è stata la decisione di Conte di non rinnovare un contratto di consulenza da 300mila euro a Grillo. Il co-fondatore, in risposta, ha realizzato un video in cui sostiene il “diritto a estinguere il Movimento” e invita Conte a fondare un suo partito. Le elezioni hanno registrato un’emorragia di voti per il M5s, che ha raccolto solo 25.659 voti, una perdita di circa 70.000 preferenze rispetto ai 93.000 voti ottenuti nelle elezioni politiche precedenti. Questo calo è evidente anche rispetto ai 63.000 voti ricevuti nelle elezioni europee dello scorso anno.

Le reazioni all’interno del M5s dopo il risultato deludente non si sono fatte attendere. Conte ha riconosciuto il flop dichiarando che il risultato è “deludente”, evidenziando così l’assoluta necessità di rifondare il movimento. Inoltre, si è diffusa tra i membri del M5s una crescente preoccupazione per queste performance. Un esponente, come riportato dal Corriere della Sera, ha descritto il risultato come uno “shock” per il partito.

Lo scontro tra Conte e Grillo si intensifica, dando l’impressione di una battaglia all’ultimo sangue per il futuro del Movimento. Con entrambi i leader che seguono percorsi divergenti, la situazione all’interno del M5s sembra destinata a evolversi ulteriormente.