Da stranotizie
Pechino Express svela il cast: novità e coppie in gara!

È stato svelato il cast ufficiale di “Pechino Express”, il reality show prodotto da Banijay Italia, che andrà in onda su Sky Original e in streaming su Now. Dieci coppie parteciperanno a questa nuova edizione, tra cui due hanno già un legame sentimentale, ma si sono separate prima dell’inizio del programma.

Tra i concorrenti, troviamo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che si presenteranno come “Gli spassusi”. Una delle coppie più attese è composta da Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, e dal suo amico d’infanzia Filippo Laurino, con il nome ironico di “I raccomandati”.

A seguire, Jo Squillo e Michelle Masullo, le “DJ”, che hanno un legame speciale dopo aver condiviso momenti difficili. Candelaria e Camila Solórzano, modelle argentine, gareggeranno insieme, mentre i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli porteranno il loro stile unico nel gioco.

Tra i favoriti si distingue la coppia di ex atleti Fiona May e Patrick Stevens, insieme anche nella vita, e gli ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, che partecipano con il nome “Gli Ex” nonostante la recente separazione. I comici Tay Vines e Assane Diop, noti per le loro ironiche osservazioni sociali, si uniranno come “I comedian”.

Infine ci sono Elisa Maino e Mattia Stanga, i “Creator” della rete, e Gaia De Laurentiis con sua figlia Agnese Catalani, chiamate “Le biondine”. Il programma sarà guidato da Costantino della Gherardesca, affiancato da inviati come Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, e il viaggio toccherà Indonesia, Cina e Giappone.

