Pechino Express, quattro coppie alla conquista della finale

La nona puntata in onda domani alle 21.15, i concorrenti in semifinale attraverseranno la Cambogia per 349 km

Zaino in spalla, si va alla conquista della finale. La nona puntata di ‘Pechino Express‘, in onda domani alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now sarà un’agguerritissima sfida senza esclusione di colpi, nella quale le coppie si contenderanno l’accesso all’ultima tappa di questo viaggio lungo la Via delle Indie. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti attraverseranno la Cambogia per 349 km, da Oudong a Battambang, lottando contro ogni imprevisto e difficoltà, anche di natura fisica.

Quattro le coppie semifinaliste: Joe Bastianich e Andrea Belfiore ‘Gli Italo Americani’; Federica Pellegrini e Matteo Giunta ‘I Novelli Sposi’; Carolina Stramare e Barbara Prezia ‘Le Mediterranee’; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo ‘I Siculi’. Per loro, la nona tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia prenderà il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: il rapper Jake La Furia, nella versione di un simpatico ‘malus musicale’.

Poi al villaggio galleggiante di Kampong Loung le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfideranno in un’avvincente Prova Vantaggio, mai così agguerrita considerando il residuo numero di coppie in gara e l’importanza di guadagnare un posto nella classifica finale. Nella puntata, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, tra fioretti e curiosi mezzi di trasporto, si consolideranno ostilità e alleanze sulla strada verso il traguardo di tappa a Battambang.

Per tutti la corsa verso il ‘Tappeto Rosso’ sarà, come sempre, piena di stupore per la scoperta ma anche di insidie: alcune coppie, infatti, saranno messe a dura prova anche fisicamente a causa di infortuni che li colpiranno durante il tragitto. Sul traguardo finale di tappa, apprenderanno la classifica conclusiva: la prima coppia a saltare sul Tappeto Rosso contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una Ong locale, mentre le ultime due affideranno il proprio destino prima al ballottaggio e poi al contenuto della Busta nera, che decreterà se la penultima tappa è eliminatoria o meno. Chi riuscirà a ottenere un posto nella Finale di ‘Pechino Express’?