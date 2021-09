Che fine hanno fatto gli opinionisti di Barbara d’Urso dopo il cambio di registro di Pomeriggio 5? Se Karina Cascella si è messa a lavorare nel proprio ristorante, un’altra ha tentato i provini per Pechino Express arrivando (pare) fino all’ultimo step.

A raccontare questo aneddoto non è stata la diretta interessata (sto parlando di Asia Gianese, volto di Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso), ma un suo collega, Ale Della Giusta, che su Instagram ha dichiarato:

“Funfact: anche io e Asia Gianese siamo arrivati all’ultimo casting per Pechino Express ma alla fine dal web hanno preso Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Giuro che non comprerò una macchina in Turchia per farle perdere dando passaggi ad altri concorrenti. Scherzo, non lo giuro per niente”.