Pechino Express, i 10 vip che sarebbero stati contattati per la nuova edizione

Questa estate non si sono messe in moto solo le produzioni del Grande Fratello, di Ballando con le Stelle, di Tale e Quale Show e de La Talpa, più in sordina è partita pure la macchina di Pechino Express.

Fra i tanti vip che sarebbero stati contattati dagli autori di Pechino Express, secondo Novella 2000, ci sarebbero attori, cantanti, calciatori ed ex gieffini. La coppia più discussa e acclamata potrebbe essere quella formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, gli ex fidanzati dell’ultima edizione del Grande Fratello. Una coppia che difficilmente Mediaset si lascerà ‘scappare’ dato che lui è attualmente impegnato a giro per l’Italia con i casting del reality. Ci sarebbero poi l’ex attore di Beautiful Ronn Moss, il conduttore Alessandro Greco e l’ex calciatore Francesco Gullo visto in Calciatori – Il Sogno. Sarebbero poi stati contattati in coppia i comici Frank Matano e Matteo Martinez ed i cantanti di Amici, LDA e Aka7even.

Ultimo, ma non meno importante, Edoardo Tavassi, che si sarebbe proposto in coppia con la migliore amica Federica.

Pechino Express, anche Edoardo Tavassi nel cast?