Pechino Express, giro di chiamate per avere due volti del Grande Fratello Vip nel cast: ecco chi sono e chi è stato escluso.

La dodicesima edizione di Pechino Express ha deciso di replicare l’esperimento legato agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, coinvolgendo anche altri nomi della settima edizione. Gli organizzatori hanno avviato una serie di chiamate per sondare l’interesse di potenziali partecipanti e per sostenere i provini.

Di recente, Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno condiviso notizie sui loro profili social riguardo a queste nuove partecipazioni. Deianira ha rivelato che uno dei nomi delle concorrenti ex gieffine è identificabile con la lettera “G”. Ha aggiunto che per scoprire chi è la concorrente basta pensare a un “giro di miliardi”, insinuando che le ragioni del suo invito in TV non siano legate a particolari meriti. La concorrente in questione è Giaele De Donà. Alessandro, nell’evidenziare la situazione, ha commentato in modo critico, sottolineando il potere delle “parole” e la ripetitività delle scelte fatte per la trasmissione.

Inoltre, Marzano ha rivelato che Giaele parteciperà al programma in coppia con un’altra ex concorrente del Grande Fratello, Ivana Mrazova, che ha partecipato però solo come ospite e non come concorrente durante la settima edizione. Tuttavia, non sono solo loro a essere state chiamate; anche Edoardo Donnamaria ha sostenuto il provino, ma alla fine il suo nome non è stato selezionato per il cast.

Giaele De Donà ha riscosso un notevole successo durante la sua edizione del Grande Fratello, e la notizia del suo coinvolgimento in Pechino Express ha generato entusiasmo tra i suoi fan. Molti sono felici di rivederla in un contesto diverso e di seguirla nel suo nuovo viaggio.

In sintesi, la dodicesima edizione di Pechino Express si prepara a includere alcune ex partecipanti del Grande Fratello Vip, dando così un seguito all’esperimento già avviato in precedenza. La presenza di Giaele De Donà e Ivana Mrazova promette di rendere questa stagione del programma particolarmente interessante, mentre altri nomi illustri del reality potrebbero anch’essi approdare in questa avventura.