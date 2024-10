Pechino Express: emergono altri nomi del cast

Sembra che sia tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, nel cast dovrebbero esserci diversi volti noti. Tra questi spiccano Gianluca Fubelli, noto come Scintilla, la cantante Dolcenera, l’attore Giulio Berruti, lo sportivo Yuri Chechi e la coppia delle Amazzoni formata da Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Inoltre, Parpiglia ha rivelato via social che Antonio Rossi parteciperà, gareggiando in coppia con Yuri Chechi. La ballerina della Scala, Virna Toppi, sarà presente insieme al marito Nicola Del Freo.

Recentemente, il portale IsaeChia.it ha fornito ulteriori aggiornamenti sui partecipanti. Tra i nomi citati ci sarebbero anche Nathalie Guetta, che è un volto storico della serie Don Matteo, e Jey Lillo, un noto tiktoker con oltre un milione di follower. Nathalie parteciperà in coppia con un suo amico, Jey Lillo, ex fidanzato dell’attrice Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori.

Le tappe della nuova edizione di Pechino Express saranno localizzate nelle Filippine, in Nepal e in Tailandia, promettendo avventure entusiasmanti per i partecipanti. Il cast include personaggi di diverso background, creando un mix interessante di competenze e personalità.

In sintesi, Pechino Express si prepara a tornare sul piccolo schermo con un cast variegato e entusiasta, pronto a vivere un’esperienza unica in scenari esotici e sfide avvincenti. Con nomi noti dello spettacolo e dello sport, il pubblico è già in attesa di seguire le dinamiche e i momenti di confronto che caratterizzeranno questa nuova avventura televisiva.