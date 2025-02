Pechino Express 2025: quando inizia, il cast e il trailer video

L’attesa è finita: è stata annunciata la data di inizio della nuova edizione di Pechino Express 2025 – Fino al Tetto del Mondo, che andrà in onda giovedì 6 marzo su Sky e in streaming su NOW TV. La conduzione sarà affidata a Costantino della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci dei The Jackal. Il sottotitolo di quest’anno, Fino Al Tetto Del Mondo, fa presagire un percorso in territori montuosi, probabilmente tra alcune delle vette più alte del pianeta. I concorrenti si troveranno ad affrontare sfide logistiche, spostamenti difficili e prove fisiche, testando la loro resistenza e capacità di collaborare. Le località che visiteranno includono Nepal, Filippine e Thailandia.

Tra i partecipanti, emergono nomi noti come Giaele e Ivana, già protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le coppie in gara di quest’edizione sono: Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Ballerini), Scintilla e Federica Camba (Gli Spettacolari), Jey Lillo e Checco Lillo (I Magici), Ivana Mrázová e Giaele De Donà (Le Atlantiche), Jury Chechi e Antonio Rossi (I Medagliati), Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli Estetici), Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti), Dolcenera e Gigi Campanile (I Complici), Samanta Togni e Debora Togni (Le Sorelle).

Per ulteriori aggiornamenti, è disponibile un trailer promozionale che annuncia la nuova edizione, creando attesa tra gli appassionati del programma.