Pechino Express 2023-2024, ecco i concorrenti: dal telecronista all'ex velina, chi sono

Pechino Express 2023 svela i concorrenti della nuova edizione che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2024. Saranno 8 le coppie nella gara, guidata da Costantino Della Gherardesca che avrà al suo fianco Fru dei The Jackal come inviato speciale. I concorrenti percorreranno la ‘Rotta del Dragone’, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka.

I concorrenti

La prima delle 8 coppie che compongono il cast è formata da Fabio ed Eleonora Caressa. Fabio è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni. Eleonora detta ‘Leo’, ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove.

La seconda coppia è formata dai fratelli pasticceri, originari di Lucca ma attivi a Los Angeles con due pasticcerie, Damiano e Massimiliano Carrara.

La terza coppia è composta da Artem e Antonio Orefice, due attori che si sono conosciuti sul set della serie ‘Mare Fuori‘: Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò.

La quarta dal comico e attore 65enne Paolo Cevoli e dalla moglie Elisabetta Garuffi, riminese e stilista.

La quinta coppia vede in gara l’attrice Nancy Brilli e il collega Pierluigi Iorio, amici da 5 anni grazie a uno spettacolo teatrale.

Due leggende dello sport italiano formano la sesta coppia e sono Kristian Ghedina e Francesca Piccinini. Lui tra i discesisti italiani con più vittorie in Coppa del Mondo di Sci, lei una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate che con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest’ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana.

La settima coppia è formata dalla conduttrice televisiva e blogger Maddalena Corvaglia e dalla collega Barbara Petrillo.

L’ottava, infine, vede insieme la Miss Universe Argentina e in Italia volto di ‘Scherzi a Parte’ e dell”Isola dei Famosi’, Estefania Bernal, e la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi.