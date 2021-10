Mancano ancora un bel po’ di mesi al ritorno di Pechino Express su Sky Uno (andrà in onda in primavera!), ma i canali social del programma hanno già diffuso cast, coppie, nomi e presentazioni di ogni concorrente. Insomma, sanno come mettersi avanti.

Da Rita Rusic a Victoria Cabello, passando per Alex Schwazer, Bugo, Natasha Stefanenko e la coppia dei The Jackal. Pechino Express quest’anno ha messo mano al portafogli.

Pechino Express 2022: il cast completo

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”

#AlexSchwazer per un verso e #BrunoFabbri per un altro sono gli #Atletici! Coppia già ben rodata, i due si conoscono e supportano da anni. E se barcollano, di certo NON MOLLANO! 💪💪 #PechinoExpress pic.twitter.com/UOQ0Z6oEBn — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

.@OfficialCiro e #GioviFerrara sono #PadreeFiglio. Oltre al cognome, i due hanno in comune una grande determinazione e un sorriso che scioglie il cuore di tutti ❤ #PechinoExpress pic.twitter.com/QARfeFNRd8 — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

.@BarbascuraX e #AndreaBoscherini sono gli #Scienziati 👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬 Preparatissimi, hanno già condiviso viaggi ed escursioni nei boschi per studiarne la fauna: attenti a quei due! #PechinoExpress pic.twitter.com/mx1vX9Xfnv — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

.@ritarusic e #CristianoDiLuzio non potevano che essere i #Fidanzatini 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻 Più coppia di loro in effetti non c’è nessuno: si completano alla perfezione! #PechinoExpress pic.twitter.com/mx2rBY4ON1 — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

.@ciatiina e @giulipaglianiti sono le #TikToker. Con oltre un milione di follower ciascuna, sono la coppia più giovane in gara. Insieme hanno tutte le carte in regola per mettersi in gioco 🌟 #PechinoExpress pic.twitter.com/sk08SXN5SN — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

#VictoriaCabello e @paridevitale insieme sono i #Pazzeschi 💃🏻🕺🏼 Amici da oltre 10 anni, il loro legame forma una coppia esuberante e veramente inarrestabile! #PechinoExpress pic.twitter.com/UQlkxD8VWv — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021

.@gianluca_fru e @aurora__leone sono gli #Sciacalli. La loro simpatia ha già conquistato tutti, riusciranno a farsi amare anche in Medio Oriente? (Noi non abbiamo dubbi ❤️) #PechinoExpress pic.twitter.com/pVWgw0UcbN — pechinoexpress (@PechinoExpress) October 5, 2021