Finalmente Sky ha annunciato l’arrivo di Pechino Express. L’adventure-game che ha abbandonato la Rai andrà in onda nella prima metà del 2022, quindi c’è da aspettare ancora un po’. Al timone della trasmissione – per l’ottava edizione consecutiva – ci sarà il conduttore storico, Costantino Delle Gherardesca e poco fa sul profilo Twitter del programma sono state svelate tutte le 10 coppie.

Tra i concorrenti ci sarà Bugo (che succede?), Victoria Cabello, Rita Rusic, Ciro Ferrara, Aurora Leone, Bruno Fabbri e Natasha Stefanenko. Un buon cast, forse non il mio preferito tra tutte le edizioni, ma comunque valido. Da tenere d’occhio Cristiano Di Luzio, il fidanzato della Rusic…

Da Bugo e Victoria Cabello, tutti i concorrenti della nuova edizione.

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”

.@CdGherardesca è pronto per guidare la nuova stagione di #PechinoExpress in arrivo nel 2022 su @skyitalia e in streaming su @nowtvit

Le 10 coppie intraprenderanno un viaggio in Medio Oriente, lungo la rotta dei Sultani, toccando Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. pic.twitter.com/cSwW19LLO4

— pechinoexpress (@PechinoExpress) September 26, 2021