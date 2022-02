Lara Gut Behrami vince il superG femminile ai Giochi di Pechino 2022. La 30enne ticinese conquista il suo primo oro olimpico grazie al tempo di 1’13”61 davanti all’austriaca Mirjam Puchner, +0”22, bronzo all’elvetica Michelle Gisin, +0”30. Indietro le azzurre, Federica Brignone chiude settima, +0”66, decima Elena Curtoni, +0”83, più indietro Marta Bassino, 17esima con un ritardo di 1”57, 22esima Francesca Marsaglia, +2”10. Ancora una gara incolore per la statunitense Mikaela Shiffrin che chiude al nono posto, +0”79 dalla Gut.

“Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasto un po’ male, il tracciato era abbastanza banale, pensavo si andasse un po’ più veloci. Scendendo era veramente facile, ho provato a fare il mio meglio, non ho sciato stressata, ho dato tutto ma oggi non era abbastanza, devo accettare che oggi non ero la migliore”. Federica Brignone commenta così il suo settimo posto nel superG.

“Mi dispiace visto come sto sciando quest’anno in superG -prosegue la 31enne valdostana ai microfoni di Rai Sport-. Non sono la migliore lì, è ovvio che il piano finale è veramente lungo e il muro non è un muro, non c’è un passaggio difficile. Non è per cercare scuse, sarei più delusa se non avessi fatto il massimo, io il mio l’ho fatto, mi spiace non è stato abbastanza”.