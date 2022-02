L’azzurra Francesca Lollobrigida regala il primo podio all’Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. La 31enne campionessa italiana ha conquistato la medaglia d’argento nel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili. L’olandese Irene Schouten ha conquistato la medaglia d’oro, realizzando il record olimpico con il tempo di 3.56.’93. Francesca Lollobrigida ha chiuso seconda con il crono di 3.58.’06, mentre al terzo posto è arrivata la canadese Isabelle Weidemann in 3.58.64.

