“E’ il giorno più bello della mia carriera. Sono felice, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia. Ho sognato di partecipare ai Giochi, ma vincere una medaglia sembrava una cosa lontana. Non è solo mia ma l’abbiamo vinta insieme”. Lo ha detto Nadia Delago dopo la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. “Stamattina ero molto tranquilla. Sono andata bene nelle ultime gare di Coppa del mondo, ho sfiorato il podio per pochi centesimi. Incredibile averlo centrato all’Olimpiade. Non ho capito subito in che posizione fossi, quando ho visto il mio nome non potevo crederci”, ha aggiunto l’azzurra che sulla gara insieme con la sorella Nicol, “è stato bellissimo partire una dietro l’altra”.