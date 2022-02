Italia medaglia d’oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno trionfato nel doppio misto ai Giochi invernali sconfiggendo in finale la Norvegia.

La coppia azzurra ha iniziato la finale in salita, chiudendo il primo end in svantaggio 0-2. Nella seconda frazione è arrivato il pareggio (2-2) prima del sorpasso che ha caratterizzato il terzo end (3-2) e del successivo allungo (6-2) firmato da una grande giocata di Costantini. La Norvegia ha accorciato le distanze nel quinto end (6-3), ma la coppia azzurra ha risposto (7-3). Nella penultima frazione, assalto norvegese che ha fruttato 2 punti (7-5), in attesa dell’end decisivo. Un errore di Mosaner ha alimentato le speranze degli avversari degli azzurri: la Norvegia ha provato a sfruttare la chance, l’Italia ha resistito fino all’ultima stone. Trionfo azzurro, medaglia d’oro.

La giornata ha regalato un’altra medaglia all’Italia. Nello sci di fondo, Federico Pellegrino ha conquistato l’argento nella Sprint maschile TL.