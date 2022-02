La medaglia d’argento di Sofia Goggia a Pechino 2022 somiglia ad un miracolo. La 29enne azzurra ha chiuso al secondo posto nella discesa libera vinta dalla svizzera Corinne Suter. L’atleta delle Fiamme Gialle ha sfiorato l’oro e il bis dopo il trionfo a PyeongChang 2018.

Il risultato sulla neve cinese è straordinario se si considera che Goggia è sbarcata a Pechino a meno di un mese dall’infortunio subito a Garmisch il 23 gennaio: lesione parziale del legamento crociato e mini-frattura al perone. Un recupero prodigioso ha consentito alla fuoriclasse di partecipare ai Giochi. L’azzurra ha completato l’opera con una prova da protagonista assoluta, che consente di mettere in bacheca altro metallo preziosissimo.

La bergamasca, oltre a due medaglie olimpiche, vanta anche un argento (supergigante ad Aare 2019) e un bronzo (Saint Moritz 2017) ai Mondiali. In Coppa del Mondo, con il terzo posto assoluto nel 2017 come miglior risultati sinora, nel curriculum ci sono 2 Coppe di specialità in discesa (2018 e 2021) e 17 vittorie, a cui si aggiungono 15 secondi posti e 7 terzi posti per un totale di 39 piazzamenti sul podio.