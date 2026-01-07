Pebble Spherical 2: lo smartwatch che unisce tecnologia e stile in Italia

Il marchio di orologi Pebble ha annunciato il Pebble Spherical 2, con aggiornamenti che soddisferanno sia i veterani che indossano Pebble che i nuovi arrivati. Lo smartwatch non è sottile come il famoso Pebble Time Spherical, ma offre dieci giorni di durata della batteria e massimizza il display e-paper da 1,3 pollici.

L’ampliamento del display ha reso la lettura delle notifiche e dei messaggi molto più semplice e leggibile sul nuovo orologio. L’orologio non è progettato per il monitoraggio degli esercizi intensivi, ma eccelle nel monitoraggio della salute di base, come sonno e passi, mantenendo l’orologio sottile, elegante e il più vicino possibile all’analogico.

Secondo Eric Migicovsky, CEO di Pebble, “con questo prodotto, volevamo che fosse il Pebble più stiloso ed elegante di sempre, e una delle cose è far sembrare che non sia un blocco di tecnologia al polso. Sembra più un orologio. Per fare questo, doveva essere sottile”. I preordini per Pebble Spherical 2 sono ora aperti.