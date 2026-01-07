7.9 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Tecnologia

Pebble Spherical 2: lo smartwatch che unisce tecnologia e stile in Italia

Da stranotizie
Pebble Spherical 2: lo smartwatch che unisce tecnologia e stile in Italia

Il marchio di orologi Pebble ha annunciato il Pebble Spherical 2, con aggiornamenti che soddisferanno sia i veterani che indossano Pebble che i nuovi arrivati. Lo smartwatch non è sottile come il famoso Pebble Time Spherical, ma offre dieci giorni di durata della batteria e massimizza il display e-paper da 1,3 pollici.

L’ampliamento del display ha reso la lettura delle notifiche e dei messaggi molto più semplice e leggibile sul nuovo orologio. L’orologio non è progettato per il monitoraggio degli esercizi intensivi, ma eccelle nel monitoraggio della salute di base, come sonno e passi, mantenendo l’orologio sottile, elegante e il più vicino possibile all’analogico.

Secondo Eric Migicovsky, CEO di Pebble, “con questo prodotto, volevamo che fosse il Pebble più stiloso ed elegante di sempre, e una delle cose è far sembrare che non sia un blocco di tecnologia al polso. Sembra più un orologio. Per fare questo, doveva essere sottile”. I preordini per Pebble Spherical 2 sono ora aperti.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
FantaSanremo 2026: regolamento e quotazioni
Articolo successivo
Luca Tramatzu in scena a Milano con BUGINU
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.