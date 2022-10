Pearl, il gatto di 4 mesi chiuso in un sacchetto e lanciato oltre un muro

Il povero gatto Pearl è stato chiuso in un sacchetto e lanciato oltre il muro del rifugio. I volontari lo trovano in condizioni pessime.

Quando si sceglie di adottare un animale bisognerebbe essere pienamente consapevoli che questi hanno bisogno di cibi e di cure ed è quindi necessario spendere dei soldi.

Purtroppo però alcune persone si rendono conto decisamente troppo tardi di questa cosa e in momenti di difficoltà decidono di abbandonarli. Questo è quello che potrebbe essere accaduto a Pearl, un povero gatto trovato dai volontari del rifugio County Cat Indoor Only Rescue & Sanctuary dopo che qualcuno ha deciso di chiuderlo in un sacchetto e di lanciarlo oltre il loro muro. L’animale è stato recuperato in condizioni pessime, senza pelo e con un occhio gravemente compromesso.

Volontari del rifugio trovano nella loro struttura un gatto malato e rinchiuso in un sacchetto per il cibo

Gli animali non sono dei peluche e in quanto tali hanno delle necessità come qualsiasi altro essere vivente. Decidere di accoglierne uno in casa deve essere una scelta ben ponderata sotto ogni aspetto. Quello che ogni padrone spera, ovviamente, è che il proprio cucciolo possa sempre star bene e che non debba mai essere necessario doverlo sottoporre a delle cure, operazioni o anche semplicemente a delle diete specifiche. Questo però purtroppo non sempre accade e in alcuni casi le cure di cui i nostri amici necessitano possono essere anche costose. Non riuscire a coprire il costo potrebbe essere un problema ma di certo la soluzione non è e non può essere quella di abbandonarlo in mezzo alla strada e lasciarlo così al suo destino.

Purtroppo esistono persone a cui non importa molto e continuano a comprare animali come se fossero giocattoli e ad ogni minima difficoltà decidono semplicemente di abbandonarli. Questo tipo di atteggiamento danneggia in primo luogo il proprio animale, ma spesso anche le associazioni che vivono per prendersi cura proprio dei trovatelli abbandonati per strada. Altra volte invece la cattiveria supera anche l’indifferenza e vengono compiuti gesti a cui è impossibile trovare una giustificazione. Come nel caso del piccolo Pearl, un gatto di soli 4 mesi che ha vissuto un’esperienza a dir poco traumatica e che a causa di questa ha persino perso un occhio.

Pearl è stato trovato dal rifugio County Cat Indoor Only Rescue & Sanctuary chiuso in un sacchetto di plastica per alimenti dopo che qualcuno ha deciso di lanciarlo al di là del muro della struttura come se fosse un sacchetto della spazzatura.

Una volta trovato dai volontari, il povero micio verteva in condizioni davvero pessime. Era infatti senza pelo e con una grave ferita ad un occhio che purtroppo, nonostante un intervento chirurgico, ha poi perso. Il piccolo Pearl sembra che ora stia meglio ma purtroppo esistono ancora troppi gatti che vengono adottati e poi abbandonati a loro stessi come se fossero dei giocattoli usa e getta. Questo tipo di comportamento porta i rifugi ad avere delle gravi difficoltà economiche, in quanto riuscire a far fronte a tutte le spese diventa sempre più difficile. (G. M.)