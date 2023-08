Pearl accusata di blackface: cancella le foto (e chiede scusa) ma il web non dimentica

Il fenomeno blackface in Italia non è molto sentito, nonostante questo da un paio d’anni pure Tale & Quale Show ha deciso di evitare di farlo onde evitare polemiche e rivolte social.

Per “aggirare” il problema blackface, da un paio di edizioni gli autori di Tale & Quale Show arruolano nel cast una persona afrodiscendente e a lei affibbiano tutte le imitazioni di artisti neri. Una mossa dichiaratamente pensata per evitare polemiche che ha però fatto storcere il naso a qualcuno.

Negli Stati Uniti d’America, invece, il blackface è molto sentito e per questo motivo è finita in una sh1tstorm pure Pearl, drag queen di RuPaul’s Drag Race, che nel proprio profilo Instagram ha pubblicato quella che a suo dire sarebbe una caricatura di una donna inglese dei primi anni 2000. Ovvero: pelle super abbronzata, cotonatura bionda, lenti a contatto azzurre e labbra rifatte.

“Il personaggio che ho pubblicato questa mattina non aveva un background diverso dal mio. È biondo platino/occhi azzurri e dovrebbe avere l’abbronzatura britannica del 2000. Certamente non intendevo ferire nessuno e mi asterrò dall’usare qualsiasi tipo di abbronzatura durante la creazione dei personaggi in futuro. Ho rimosso il post per non continuare a offendere le persone”.

Ma ovviamente il web non dimentica.

Secondo voi – dopo aver visto queste foto – Pearl è caduta nel blackface involontario? O questa tonalità è effettivamente una caricatura di un’abbronzatura britannica?

So, y’all just gonna stay silent while Pearl from RuPaul’s Drag Race posts photos of themself in Blackface, all the while other non-Black queens were hyping it up like it wasn’t clearly blackface?

Where’s my damn folding chair!? pic.twitter.com/sdGpudv08r

— Raffy Regulus #NYCGaymers (@raffyregulus) August 10, 2023