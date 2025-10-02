Peaky Blinders torna con due sequel nel cuore di Birmingham

I Peaky Blinders stanno per tornare con nuove avventure. La celebre serie con Cillian Murphy nel ruolo di Thomas Shelby avrà due serie sequel, oltre al film già annunciato, che arriverà presto nei cinema. Entrambi i progetti, in collaborazione tra Netflix e BBC, sono a cura del creatore originale Steven Knight e vedranno Cillian Murphy anche come produttore esecutivo.

Le due nuove serie saranno composte da sei episodi ciascuna e saranno girate presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham. La produzione è affidata a Kudos, nota per titoli come SAS Rogue Heroes e House of Guinness, e a Garrison Drama, che ha già lavorato sulle sei stagioni di Peaky Blinders e sul film in arrivo. Questi sequel seguiranno gli eventi del film, attualmente in fase di post-produzione.

Steven Knight ha espresso entusiasmo per questo nuovo capitolo della saga, sottolineando che la storia sarà ancora ambientata a Birmingham, raccontando come la città si risolleva dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La nuova generazione di Shelby sarà al centro di una competizione intensa per il controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città.

In questo contesto, Birmingham rappresenta un luogo di grandi opportunità e rischi. La famiglia Shelby si troverà ancora una volta nel cuore pulsante di questa trasformazione.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita per le serie sequel, ma si prevede che verranno rilasciate dopo il debutto del film di Peaky Blinders con Cillian Murphy.