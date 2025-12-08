Pd Santa Marinella

Il Partito Democratico di Santa Marinella si concentra sulla riflessione e la ripartenza in vista della nuova campagna elettorale per la guida della città. L’obiettivo principale è il bene della città, prima ancora dei nomi da scegliere. Il commissariamento del Comune è considerato una sconfitta sia per la maggioranza sia per l’opposizione. La caduta della giunta Tidei e l’arrivo della commissaria Toscano rappresentano un momento difficile per la comunità di Santa Marinella.

Il Partito Democratico ritiene che le città non siano il teatro degli scontri tra partiti, ma comunità di cittadini che meritano rispetto. Pertanto, auspica che la campagna elettorale si svolga con serenità, confrontandosi solo su temi e proposte reali per il futuro della città. La segretaria del circolo, Lucia Gaglione, dichiara che il punto centrale è il programma, ovvero la raccolta di idee concrete che riguardano la visione futura del territorio e la capacità di costruire una condivisione autentica.

Il Partito Democratico intende invitare tutte le forze politiche e civiche progressiste e moderate, insieme alle associazioni, ai comitati e ai mondi attivi sul territorio, a tavoli di confronto aperti e chiari. La squadra del Partito Democratico, forte dell’esperienza di oltre sette anni di governo locale, ha saputo interpretare al meglio le necessità della città, cogliendo opportunità fondamentali come i finanziamenti europei del Pnrr e la Legge per l’Etruria Meridionale. I punti centrali dell’azione amministrativa portata avanti finora riguardano importanti interventi di lavori pubblici, il restyling completo delle scuole, il rifacimento del manto stradale e la riqualificazione degli impianti sportivi.