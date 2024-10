PC Portatile WOZIFAN 14 Pollici – Windows 11, 128 GB ROM, Celeron N4020, WiFi Dual Band, Espansione SSD fino a 1TB, Tastiera Italiana, Mouse Wireless – Argento

Price: 279,00€

【Potente produttività】 Questo laptop Win da 14 pollici è dotato di prestazioni del processore N4020 DUAL-CORE, offre una velocità senza pari. Esegui più app, schede e video del browser senza problemi, assicurandoti un multitasking più veloce e godendoti un intrattenimento coinvolgente e giochi, lavoro e studio.

【CONNETTIVITÀ e PORTE】 Batteria grande da 5000 mAh, standby fino a 200 ore, 5-6 ore di riproduzione video. Con WiFi 2.4G + 5G e Bluetooth 4.2, utilizzando due slot USB 3.0 e HDMI disponibili, questo laptop Win ti consente di espanderti su più dispositivi, ottenere una trasmissione wireless veloce e una rete fluida in qualsiasi luogo come bar, biblioteca o persino in viaggio .

【ARCHIVIAZIONE E MEMORIA】 6 GB di RAM migliorano le tue prestazioni. Inoltre, disco rigido con Emmc da 128 GB, con slot di espansione SATA M.2, supporto per collegare fino a 128 GB di spazio di archiviazione esterno e 1 TB di espansione SSD, molto spazio e velocità di lettura e scrittura più elevate per documenti, foto e video.

【Leggero e conveniente】 Il laptop W5 pesa solo 1,3 chilogrammi e lo schermo del computer può essere ruotato di 180 gradi, dotato di un grande schermo da 14 pollici. Questo laptop è dotato di 1920×1080 Full HD. Otterrai colori coinvolgenti e brillanti e una grande nitidezza durante un film, un e-learning o una riunione video.

【Win E SERVIZIO】 Prova il Win più sicuro mai creato con una maggiore reattività, ricco di adesivi per tastiera (qwerty) Italiano. Allo stesso tempo, Laptop ha 1 + 1 anno di servizio VIP. In caso di problemi, avremo tecnici professionisti per aiutarti a risolverli.