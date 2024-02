“Pazzo di te”, la canzone di Renga e Nek a Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek sul palco dell’Ariston con un brano che celebra le canzoni d’amore di un tempo: il significato di “Pazzo di te”.

Dopo il debutto dell‘album insieme e il tour terminato con successo nel 2023, Francesco Renga e Nek continuano questo percorso artistico anche sul palco del Festival di Sanremo 2024. Il duo presenta il proprio brano “Pazzo di te”, che rappresenta la loro prima partecipazione in coppia alla kermesse condotta da Amadeus. Scopriamo il significato della loro canzone.

Renga e Nek presentano il loro brano a Sanremo 2024

“Pazzo di te” è un omaggio sincero alle canzoni d’amore d’un tempo, quando “il Festival era in bianco e nero e la vita un po’ più semplice”, spiegano insieme Francesco Renga e Nek. “Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo”, affermano i due artisti.

Il brano, che sarà contenuto nel repack del loro album “RengaNek” in uscita venerdì 9 febbraio, vuole essere un omaggio alle canzoni d’amore di una volta. Il loro obiettivo è stato quello di creare una canzone potente nella sua apparente semplicità, capace di risultare immortale: con un testo che affronta l’amore in tutte le sue sfumature, dalle sue gioie alle sue sofferenze.

Il testo di “Pazzo di te”

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te E non sai come vorrei farne a meno…

Continua per il testo integrale