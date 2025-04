«Pazzesco e incivile, sembra un circo» è successo proprio durante i funerali del Papa, Flavio Briatore è furioso.

Flavio Briatore ha espresso una forte critica sui selfie scattati durante i funerali di Papa Francesco, definendoli inappropriati e paragonandoli a un evento da circo. La sua indignazione riguarda la mancanza di rispetto in un contesto di lutto collettivo, sollevando interrogativi sulla condotta dei partecipanti. Durante la cerimonia, svoltasi il 26 aprile 2025, circa 200mila fedeli sono stati presenti in piazza San Pietro, mentre 250mila avevano già reso omaggio alla salma del Santo Padre nella Basilica. Questo afflusso testimonia l’affetto e la devozione verso Bergoglio, figura significativa per la Chiesa e il mondo intero.

Briatore, seguendo l’evento in televisione, ha deciso di commentare su Instagram, evidenziando l’inadeguatezza di scattare selfie in un momento così solenne. Ha affermato: “Era come essere al circo,” esprimendo preoccupazione per il rispetto dovuto a momenti di lutto. Le sue dichiarazioni hanno generato un acceso dibattito tra cittadini e media, ponendo l’accento sull’influenza delle nuove tecnologie e dei social media sui comportamenti delle persone, anche in occasioni emotivamente significative.

La pratica di scattare selfie durante i funerali non è nuova, ma Briatore ha contribuito a mettere in discussione la normalizzazione di tali comportamenti. Molti utenti dei social network hanno sostenuto le sue preoccupazioni, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso durante eventi commemorativi. Questo dibattito ha aperto un dialogo sul modo in cui la società contemporanea può preservare dignità e rispetto durante cerimonie significative.