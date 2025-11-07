Pazza: intensa rappresentazione a Siena sul dramma familiare

Lo spettacolo “Pazza” affronta temi come la violenza sulle donne, i segreti familiari e la difficoltà di essere accettati per ciò che si è. In programma al Teatro dei Rinnovati, il 7, 8 e 9 novembre, fa parte della stagione curata da Vincenzo Bocciarelli.

Dopo il successo dei primi eventi della stagione 2025-2026 dei Teatri di Siena, i protagonisti Vanessa Gravina e Nicola Rignanese interpretano una commedia di Tom Topor, già vista a Broadway e successivamente sul grande schermo con Barbara Streisand.

La trama ruota attorno a Claudia Draper, una squillo di lusso accusata dell’omicidio di un cliente anziano, rischiando così una pesante condanna. La sua ricca famiglia decide di farla dichiarare incapace di intendere e di volere, sperando così di farla internare in un istituto psichiatrico. Claudia, però, rifiuta di farsi difendere da un legale assunto dai genitori e si affida a un avvocato d’ufficio, che riconosce in lei un’intelligenza acuta. Attraverso la sua testimonianza, Claudia rivela il difficile passato familiare che l’ha portata a una reazione fatale.

Lo spettacolo si terrà venerdì 7 e sabato 8 novembre alle 21, mentre domenica 9 novembre alle 17. Inoltre, sabato 8 novembre, alle 18:30, gli attori incontreranno il pubblico nel foyer del teatro.

Adattato e diretto da Fabrizio Coniglio, il cast include anche Fabrizio Coniglio, Davide Lorino, Maurizio Zacchigna, Massimo Rigo e Paola Sambo. Le scene sono di Gaspare de Pascali, i costumi di Sandra Cardini, mentre il sound design è di Enza De Rose e il light design di Bruno Guastini. La produzione è a cura de “La Contrada Teatro stabile di Trieste”.

Per informazioni sui biglietti e sulla stagione teatrale, è possibile visitare il sito dei Teatri di Siena.