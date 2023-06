Pazienti osteoporosi: «Migliorare diagnosi e terapie seguendo letteratura internazionale più aggiornata»

“La gestione operativa del paziente osteoporotico, come è stato rilevato dai rapporti OSMED dell’AIFA, rappresenta in generale una diffusa criticità in quanto, sia sul versante diagnostico che su quello terapeutico, non sempre i pazienti ricevono provvedimenti coerenti con le indicazioni suggerite dalla letteratura internazionale”. È questo il punto di partenza, spiega la Fondazione Osteoporosi, per il suo III Congresso Nazionale che si terrà giovedì 15 giugno 2023, presso l’Aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino (Via Po 18).

“La Fondazione per l’Osteoporosi, intendendo tutelare i pazienti che sono esposti a queste diffuse situazioni di inappropriatezza clinica, ha ritenuto di impostare il suo Congresso articolando il programma su alcune messe a punto operate da esperti nazionali dell’argomento e sulla presentazione di specifici casi clinici particolarmente diffusi” spiega il presidente, Giancarlo Isaia. “Si precisa che, per mantenere un atteggiamento di assoluta indipendenza e imparzialità, il Congresso sarà organizzato in autonomia, senza il supporto di aziende farmaceutiche o produttrici di ‘device’ e nel rispetto dei principi etici della comunicazione scientifica” ci tiene a precisare ancora il Presidente.