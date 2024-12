Pazienti in cura con cannabis avvertono: il Nuovo Codice della Strada mette a rischio la nostra salute

Il Nuovo Codice della Strada rappresenta un potenziale problema per i pazienti che utilizzano cannabis a scopo terapeutico. A seguito di ciò, gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti hanno presentato una diffida contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere delle deroghe per i consumatori di CBD e THC. La diffida è stata inviata al Governo per formalizzare la richiesta entro il 20 gennaio, vista l’introduzione di nuove norme che puniscono guidatori positivi al THC, anche se non in stato di alterazione.

Lo studio legale avverte che, qualora non pervenga risposta entro la scadenza indicata, potrebbe essere avviata una class action per danni fisici e morali. La lettera, inoltrata il 23 dicembre tramite Pec, mira a proteggere le principali associazioni coinvolte, come Pazienti Cannabis Medica e Meglio Legale, assieme ad altri club e centri di supporto per i pazienti.

I pazienti, già affetti da disturbi come ansia e depressione, oltre a patologie gravi come il cancro e la sclerosi multipla, esprimono preoccupazione per le implicazioni della legge, che incrementa la paura di mettersi alla guida. Sebbene il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avesse smentito un divieto di guida per questi pazienti, le associazioni affermano che tale smentita non è riflessa nelle nuove disposizioni normative vigenti dal 14 dicembre.

Durante la revisione del Codice, Salvini aveva promesso consultazioni con associazioni rappresentative, ma secondo il contenuto della diffida, il dialogo con i pazienti utilizzatori di cannabis terapeutica sarebbe stato assente. Le associazioni auspicano un incontro per trovare una regolamentazione che permetta ai pazienti di utilizzare i propri trattamenti senza timore di sanzioni quando alla guida. La situazione presenta una problematica significativa, portando i pazienti a live tensioni e incertezze riguardo alla loro mobilità e sicurezza.