“Mio nonno merita giustizia e non ci fermeremo finché non saranno accertate colpe e responsabilità”. A scriverlo in un post su Facebook è la nipote di Giuseppe Cantalupo, l’84enne morto due giorni fa nel bagno del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, vicenda resa nota attraverso la diffusione di un video registrato con il telefonino da un altro paziente presente nel reparto e diffuso sui social network. “Morire così non è accettabile – scrive la ragazza – era mio nonno, il mio migliore amico, e voi l’avete ammazzato, nel modo più brutale di tutti, con la menzogna. E vero, il Covid esiste ed è un brutto male, ma il vero virus è l’egoismo delle persone che non sanno prendersi cura dei pazienti, i quali vengono abbandonati in un letto, al loro destino, ormai quasi deciso”.

Fonte