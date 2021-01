Una donna di 89 anni residente in una Rsa genovese è morta per emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta a vaccinazione anticovid. Data la concomitanza degli eventi sono state avviate indagini autoptiche e “al momento non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino”.

Lo rende noto Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità. L’anziana era stata vaccinata ieri. “Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo. La donna è stata trasportata in emergenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è morta questa mattina, fa sapere Alisa.