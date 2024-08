Paziente dell’ospedale fa delle rivelazioni preoccupanti su Fedez, interviene lui

Ieri sera Fedez avrebbe dovuto essere presente ad una serata a Gallipoli, ma poco dopo la mezzanotte il suo staff ha annunciato che il rapper è stato portato al pronto soccorso con un’ambulanza. Stamani su Radio Deejay è intervenuta la madre del cantante, che ha spiegato il motivo del malore: “Federico è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato funghi”. Alessandro Rosica invece ha riportato la segnalazione di una presunta paziente dell’ospedale dove è stato portato Federico e così i fan hanno iniziato a preoccuparsi.

Parla un paziente dell’ospedale dove era Fedez, poi interviene il rapper.

La paziente dell’ospedale pugliese ha scritto: “Sono al Perrino, Fedez vomitava sangue“. Rosica ha aggiunto: “Anche io so questo. Lui è stato preso direttamente dall’aereo, la storia dell’intossicazione non mi torna”.

Adesso però Fedez è tornato in possesso del telefono ed ha voluto aggiornare i suoi fan. Il cantante di Vorrei Ma Non Posto ha dichiarato che ora sta meglio, che è stata una nottata complicata, poi ha ringraziato tutti per il supporto e si è scusato per non essere potuto andare alla serata che aveva in programma.

“Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta Federico”.