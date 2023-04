PayPal, accordo con Live Nation per pagare i concerti anche in 3 rate

PayPal e Live Nation Entertainment hanno annunciato una partnership pluriennale che nomina PayPal come Preferred Payments Partner di Ticketmaster, offrendo agli utenti la possibilità acquistare i biglietti per concerti e spettacoli. Nella cornice della partnership, i fan potranno pagare con i prodotti PayPal e PayPal Paga in 3 rate su tutta la piattaforma di Ticketmaster. PayPal Braintree diventerà inoltre il principale processore di pagamento globale di Ticketmaster, accelerando il processo di acquisto e contribuendo a favorire la conversione. PayPal Checkout è un modo sicuro di pagare, che permette di scegliere tra i metodi di pagamento disponibili, come carta di credito, carta di debito, saldo PayPal e prelievo bancario; PayPal Paga in 3 rate consente di pagare gli acquisti in modo uniforme e rateale, con importi fissi.

“Il nostro obiettivo consiste nel mettere in contatto senza soluzione di continuità gli artisti e gli organizzatori di eventi con i fan, ovunque si trovino nel mondo, e PayPal ci aiuta a portare questo obiettivo ad un livello superiore, con una soluzione di pagamento di portata veramente globale”, ha dichiarato Mark Yovich, Presidente di Ticketmaster. “Questa partnership offre ai fan la continuità e la sicurezza di disporre di un metodo di pagamento sicuro, affidabile e accessibile in qualunque parte del mondo si trovino per assistere a un evento”. Peggy Alford, EVP delle Vendite Globali di PayPal, ha aggiunto: “La portata di PayPal e la sua capacità di offrire opzioni di pagamento nei mercati globali derivano dall’esperienza dell’azienda nell’arco di diversi decenni e hanno portato a una solida reputazione tra i consumatori come metodo di pagamento affidabile. I nostri dati mostrano che i consumatori sono quasi tre volte più propensi a concludere l’acquisto di un biglietto per un evento di intrattenimento live quando vedono PayPal come opzione di pagamento, a dimostrazione del valore che il marchio PayPal apporta a questa partnership. Questo impegno ampliato tra PayPal e Ticketmaster darà ai fan la possibilità di effettuare l’acquisto in pochi secondi con opzioni di pagamento flessibili che conoscono e di cui si fidano”.