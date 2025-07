Payback farmaceutico: l’Emilia-Romagna per la salute dei cittadini

L’attenzione sulla sostenibilità del sistema sanitario italiano è sempre più alta, soprattutto per quanto riguarda le politiche di contenimento della spesa. Un’importante iniziativa è stata recentemente avviata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto l’abrogazione del payback farmaceutico.

Questo meccanismo, introdotto per limitare le spese sanitarie, si è trasformato in un onere significativo per le Regioni. Infatti, le amministrazioni sono costrette a risarcire gli sforamenti del budget, compromettendo così la loro capacità di garantire servizi sanitari adeguati e l’accesso a farmaci innovativi. Queste terapie sono fondamentali per i pazienti che soffrono di malattie croniche, come il diabete, poiché garantiscono loro continuità terapeutica e migliorano la qualità della vita, riducendo le complicanze a lungo termine.

Le restrizioni imposte dal payback possono limitare gravemente l’accesso a queste risorse necessarie, penalizzando i pazienti. L’iniziativa della Regione Emilia-Romagna evidenzia la volontà di affrontare queste problematiche, ponendosi dalla parte della sanità pubblica e dei cittadini.

Abrogare il payback non implica un uso indiscriminato delle risorse, ma piuttosto la necessità di riformare un sistema di controllo della spesa, rendendolo più equo e trasparente. L’obiettivo è quello di superare un approccio che penalizza i pazienti e promuovere un’assistenza sanitaria in grado di supportare l’innovazione e l’accesso alle cure.

Questa proposta potrebbe servire da esempio per altre Regioni e rappresenta un invito al Governo a riconsiderare le attuali politiche sul payback farmaceutico.