Payback farmaceutico Italia assurdo

Il payback farmaceutico, ovvero l’obbligo per le imprese di partecipare al ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa farmaceutica da parte delle regioni, è considerato uno strumento anacronistico e dannoso. Esso prevede che, in caso di sforamento dei tetti di spesa farmaceutica, le imprese restituiscano una quota dell’ammontare in eccesso, in particolare il 50% nel caso degli “acquisti diretti”.

Il payback farmaceutico è stato introdotto nella sua attuale forma e stabilisce che le imprese “restituiscano” una quota dell’ammontare in eccesso. Nel solo anno 2024, tale sforamento è pari a circa 4 miliardi di euro e dunque il payback raggiunge i 2 miliardi, di fatto equivalenti a una tassa addizionale sulle imprese farmaceutiche. Si tratta di una misura scarsamente prevedibile, perché il suo impatto sui bilanci delle regioni e delle aziende non può essere quantificato in anticipo.

La tesi è che il payback andrebbe abolito, in quanto l’emergenza sui conti pubblici è in buona parte rientrata. Il payback farmaceutico determina varie forme di incertezza, sia nell’industria farmaceutica sia tra le amministrazioni regionali e nazionali, che creano delle aspettative sulle risorse derivanti dal payback non sempre rispettate.

Gli oneri del payback hanno una grave ripercussione alla luce dell’introduzione del sistema MFN negli Stati Uniti, che prevede che il prezzo dei farmaci negli USA sia pari o inferiore a quello più basso tra paesi con un PIL pro capite paragonabile. Ciò potrebbe ridurre gli investimenti e ritardare l’introduzione di nuovi farmaci e terapie in Italia, poiché gli USA sono il primo mercato mondiale per investimenti e consumi. I pazienti potrebbero essere penalizzati dall’accesso ritardato ai farmaci più innovativi.