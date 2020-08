La polizia di Stato di Pavia ha individuato e denunciato ieri un cittadino italiano residente a Pavia di 55 anni, per i reati di truffa e sostituzione di persona. I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì scorso quando negli uffici della squadra mobile della Questura si è presentata una donna di 50 anni che, in preda alla disperazione, ha raccontato ai poliziotti una vicenda che la vedeva suo malgrado protagonista in quanto vittima. In particolare, la donna ha riferito agli agenti che qualche settimana fa, mentre si trovava alla fermata dell’autobus a Pavia, era stata avvicinata da un uomo sulla sessantina e dall’aspetto distinto che con modi garbati aveva iniziato con lei una conversazione.

