Pavel Sivakov e il ciclismo francese: passione e sfide

Nell’UAE Team Emirates-XRG, si fa spesso riferimento a corridori di spicco come Tadej Pogacar, Isaac Del Toro e Juan Ayuso, ma si tende a dimenticare l’importanza dei gregari. Un esempio è Pavel Sivakov, che ha recentemente conquistato la Vuelta a Andalucia.

Sivakov, originario di San Donà di Piave e con nazionalità francese dal 2017, ha riflettuto sulla sua carriera, iniziata nel professionismo nel 2018. Ha raccontato che il 2019 è stato un anno di grande crescita per lui, ma ha anche vissuto periodi difficili in cui non è riuscito a esprimere il suo potenziale. Ha ammesso di aver sentito una pressione eccessiva, cercando di seguire rigidamente i programmi di allenamento e non ascoltando il proprio corpo. Ritiene che questa mentalità rigida derivi in parte dalla sua formazione, influenzata dai genitori, entrambi ex professionisti. Sivakov ha osservato da vicino corridori come Geraint Thomas e Chris Froome, sentendosi incoraggiato a imitare il loro approccio.

Tuttavia, questa pressione lo ha portato a un circolo vizioso di stress e allenamento eccessivo. Pur avendo talento e buone capacità, Sivakov si è reso conto di non essere mai stato costante nelle sue performance. Mentre alcuni corridori raggiungono rapidamente il successo, il suo percorso è stato più lungo e tortuoso. Ha notato che un grande talento come Pogacar sa gestire la pressione, qualità che ammira anche in Paul Seixas, un giovane collega del ciclismo francese. Secondo Sivakov, Seixas è in grado di mantenere la calma, un aspetto che lui stesso sta cercando di migliorare nella sua carriera.