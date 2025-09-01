29 C
Pavard al Marsiglia: i dettagli dell’affare estivo

Manuel Akanji ha completato l’idoneità sportiva presso il Coni e si attende ora la formalizzazione del suo trasferimento all’Inter. L’operazione prevede un prestito oneroso di 2 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che diventerà obbligatorio in caso di vittoria dello Scudetto da parte della squadra milanese.

Nel frattempo, Benjamin Pavard è vicino al Marsiglia, con documenti in fase di scambio tra i due club. Marotta ha chiuso le porte a un trasferimento di Ademola Lookman, affermando che il giocatore probabilmente resterà all’Atalanta. I nerazzurri hanno già rifiutato un’offerta di prestito da parte del Bayern Monaco per Lookman.

In ambito cessioni, è ufficiale il trasferimento di Mehdi Taremi all’Olympiacos, confermando così un ulteriore movimento nella rosa dell’Inter. Mentre l’Inter si prepara a ufficializzare l’arrivo di Akanji, il futuro di Pavard sembra indirizzarsi verso la Ligue 1.

Con queste operazioni, il mercato dell’Inter continua a tenere i tifosi in apprensione, mentre la squadra mira a consolidare la sua posizione in campionato e a perseguitare obiettivi più ambiziosi.

