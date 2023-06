Pausini scioccata dalla casa di una sua fan: “Laura anche nel mio bagno!”

In questi giorni è diventato virale su TikTok il video di un’ospitata di Laura Pausini in un programma spagnolo di Telecinco, in cui viene mostrata alla cantante (che di recente ha svelato dei retroscena sull’incontro con due grandi star) la casa di una sua grandissima fan-atica. Inma Toro ha mostrato fiera tutta la sua collezione composta da centinaia di pezzi unici. Laura sulla tovaglia, Laura in un affresco sul soffitto, Laura sulle tazze, sulle tovaglie, sulle mutande, felpe, magliette, tappeti, muri, cover, sulle porte e anche nel bagno. Inma infatti ha il nome e la faccia di Laura anche nel suo bagno, sul tappetino, sul muro e accanto al bidet ha piazzato un microfono, nel caso le venisse voglia di cantare mentre si lava. Praticamente un sancta sanctorum pausiniano!

“Ho le foto di 20 anni fa con Laura Pausini, la cover con Laura, i portagioie con Laura. Io voglio essere originale e non avere quello che hanno tutti. Ho anche la tovaglia con Laura e così ci fa compagnia quando mangiamo. Come vedete ho anche Laura sul mio armadio e sulle mie ciabatte, poi vedete tutte le t shirt che ho collezionato ai suoi concerti. – ha continuato Inma Toro nel programma di Telecinco – Poi questa tazza, se ci metti l’acqua calda appare il volto di Laura. E lo stesso anche in bagno, ho pure il microfono al bidet, così se mi viene voglia di cantare. E questo è il mio ultimo pezzo forte, una moto personalizzata”.

Pausini e la reazione alla collezione speciale della sua fan spagnola numero uno.