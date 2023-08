Paure, successi e speranze di un giovane con l’epilessia. Alla Mostra del Cinema di Venezia il cortometraggio “Fuori dall’acqua”

Dopo lo straordinario debutto al Giffoni Film Festival di luglio scorso, tra emozioni e commozione di centinaia di giovani che hanno preso parte al dibattito anche con testimonianze personali, “Fuori dall’acqua”, lo short film di Angela Bevilacqua, firmato Giffoni Innovation Hub, in collaborazione con LICE, Lega Italiana Contro l’Epilessia e Fondazione LICE, approda a Venezia in occasione dell’80esima edizione della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica che quest’anno si svolge dal 30 agosto al 9 settembre.

Andrea si tuffa, la gara comincia. Motori in azione e riflettori puntati su una giovane speranza del nuoto: il protagonista di “Fuori dall’acqua” non è un adolescente qualunque, Andrea convive con l’Epilessia. Liberamente ispirata alla storia vincitrice del Contest LICE, “Si va in Scena. Storie di Epilessia”, quella di Andrea è una testimonianza di lotta ma anche di speranza, contro ogni stigma sociale e pregiudizio, in cui lo sport, gli affetti, ma anche i farmaci, giocano un ruolo cruciale.

«Il cortometraggio “Fuori dall’acqua” è un traguardo significativo della Campagna LICE di quest’anno – commenta Laura Tassi, Presidente LICE – e siamo orgogliosi di essere a Venezia, per poter rappresentare tutte le Persone con Epilessia. Raccontare, attraverso un susseguirsi di immagini ricche di emozioni, l’esperienza di un ragazzo con Epilessia, con le difficoltà legate alla malattia e la voglia di vivere una vita come quella di tutti gli adolescenti, rappresenta un successo per tutti i pazienti e tutti i caregiver. Ringraziamo Giffoni Innovation Hub per questa straordinaria opportunità».