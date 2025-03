Paure e Preoccupazioni sulla Privacy

A partire dal 28 marzo 2025, negli Stati Uniti, Amazon cambierà il modo in cui Alexa gestisce le registrazioni vocali degli utenti, rimuovendo l’opzione per elaborarle localmente. Gli utenti dovranno inviare tutte le interazioni vocali ai server Amazon, a eccezione di comandi semplici. Questo cambiamento è motivato dalla necessità di migliorare le capacità di Alexa, specialmente con il lancio di Alexa Plus, una versione avanzata che utilizza intelligenza artificiale generativa.

La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla privacy, dato che Amazon ha già affrontato critiche per la gestione dei dati vocali. Sarà ancora possibile non salvare le registrazioni vocali, ma ciò comporterà diverse limitazioni, inclusa la disattivazione del riconoscimento vocale personalizzato. Negli Stati Uniti, gli utenti non potranno più elaborare i comandi vocali localmente, rendendo obbligatorio l’invio al cloud.

Amazon giustifica il cambiamento sostenendo che il potere di calcolo richiesto da Alexa Plus richiede l’elaborazione dei dati nel cloud. Sebbene la società affermi di proteggere i dati dei clienti e di eliminarli dopo l’elaborazione, esistono timori che la gestione delle registrazioni non sia totalmente sicura, considerando precedenti episodi in cui le registrazioni vocali sono state ascoltate da dipendenti per migliorare il servizio.

Inoltre, sebbene Amazon affermi di criptare i dati durante la trasmissione, ci sono preoccupazioni riguardo alla sicurezza nel cloud, soprattutto in caso di attacchi informatici. Le opzioni per le persone preoccupate per la privacy sono limitate: disattivare il microfono o non utilizzare Alexa. Gli utenti statunitensi potranno solo riporre fiducia nella gestione dei dati da parte di Amazon.