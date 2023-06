paura tra i condomini, scatta l’allarme

Scatta l’allarme tra i condomini quando vedono il gatto fermo immobile ormai da troppe ore, lo credevano morto.

I gatti a volte si perdono nel loro mondo e si cacciano in situazioni davvero assurde senza rendersene conto. La proprietaria di due gattini, Marcelo D2 e Skunk per alcuni minuti ha passato l’inferno, ma quando si rende conto della scena che ha davanti, il tutto si trasforma in una scena davvero esilarante.

Il gatto resta immobile per ore: sembrava morto

La giovane Luyza Andresa, 26 anni, vive a Guarulhos, San Paolo (Brasile), insieme ai suoi gattini, molto carini che, tuttavia, l’hanno messa in una situazione imbarazzante.

Skunk è un gatto nero che ama dormire e passare le giornate a rilassarsi e un pomeriggio ha messo in allerta tutto il vicinato senza volere. Il felino ha, infatti, dormito sul balcone per quasi tre ore nella stessa posizione e i vicini hanno creduto che fosse morto, allarmando così la proprietaria. Il video incriminante è stato condiviso sul profilo TikTok @luyzaverso, profilo creato principalmente per condividere la quotidianità del duo felino.

Nella clip, Skunk appare spaparanzato e beato sul tavolo del balcone e nella caption Luyza spiega che i vicini residente nel suo stesso palazzo pensavano che il gatto fosse morto. Questo perché il micio è rimasto immobile, nella stessa posizione per quasi tre ore. Il padrone di casa aveva chiamato Luyza, per chiedere se avesse ucciso il gatto e lei nella video fa vedere come al gatto non interessa niente di ciò che gli circonda, il quel momento di sta godendo la sua bella dormita.

Questo modo di dormire è comune nei gatti. I felini, come molti altri animali, rimangono immobili quando dormono a causa dello stato di rilassamento e di riposo profondo. Durante il sonno, i gatti attraversano diverse fasi: il sonno leggero e il sonno profondo, dove i muscoli del gatto si rilassano e rimangono immobili. Il video è diventato virale, raggiungendo oltre 203 mila visualizzazioni, 23 mila mi piace e centinaia di commenti: “La gente non sa che i gattini danno qualche colpo a volte, quasi sempre“; “Meglio liquidatore… può essere pettegolo, ma era preoccupato per il gatto“; “‘È morto, ma sta bene!’ Non dico niente che sono proprio come il gatto. Muoio, ma vivo di nuovo“. Sul profilo di Luya si possono trovare altre avventure con protagonisti i due gattini!