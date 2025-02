Paura sull’A4, un camion si ribalta e sparge il carico a terra

Un incidente impressionante è avvenuto sull’autostrada A4, precisamente sulla Torino-Milano, tra Rondissone e Borgo d’Ale, coinvolgendo un tir. Le immagini condivise su TikTok da un autista di mezzi pesanti mostrano l’intera dinamica dell’accaduto. Il tir stava procedendo verso Milano quando ha iniziato a deviare leggermente verso sinistra per poi sbandare bruscamente a destra, dirigendosi verso la piazzola di emergenza. La manovra repentina ha portato il veicolo a schiantarsi contro il guardrail, provocandone il ribaltamento. Il carico trasportato dal tir si è sparso sulla carreggiata, causando un blocco del traffico. Non è ancora chiaro se il conducente abbia subito un colpo di sonno, un malore o se ci sia un’altra causa per la perdita di controllo del veicolo. Sotto il video su TikTok, sono numerosi i commenti degli utenti che si chiedono quali siano le condizioni della persona alla guida al momento dell’incidente.