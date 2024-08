Paura per Raoul Bova, l’attore è ricoverato in ospedale: è stata necessaria un’operazione

Guai per Raoul Bova: il vip operato in tutta fretta a Roma.

L’amatissimo Raoul Bova ha vissuto un momento non propriamente piacevole, in quanto è letteralmente finito sotto i ferri. L’attore è infatti incappato in un problema di salute non previsto che lo ha costretto ad annullare tutti i suoi impegni.

Raoul Bova

Ecco cosa gli è successo.

Brutta sorpresa per Raoul Bova: l’attore romano è stato operato

Raoul Bova è certamente uno degli attori più amati e apprezzati da tutti i fan. Il suo contributo al cinema italiano è immenso, così come il grande affetto che è riuscito a conquistare in tanti anni di lavoro. Poche ore fa però, il famosissimo interprete è finito in ospedale dove si è dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica in alcun modo preventivata.

Raoul Bova

L’uomo ha fatto sapere di essersi recato in ospedale a causa di un problema non previsto, il quale l’ha portato a subire un’importante operazione nel giro di poche ore. A dare questa comunicazione proprio lui, il quale ha deciso di girare un video dove ha parlato di questo problema tranquillizzando i fan.

L’attore ha fatto sapere di essersi sottoposto ad un intervento al ginocchio che in realtà aveva programmato dopo i vari impegni previsti per l’estate. Purtroppo però le sue condizioni sono peggiorate e l’intervento è stato anticipato onde comportare altri problemi. Raoul ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni.

Annullati tutti gli impegni dell’attore

Raoul Bova ha quindi voluto tranquillizzare tutti i suoi fan, dichiarando come il peggio sia passato. Ha infine realizzato un video per spiegare i motivi per i quali sarà assente nella maggior parte degli eventi previsti nelle prossime settimane.

Sono molto dispiaciuto, sarei voluto venire li con voi, a festeggiare con voi. Avrei voluto fare bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose. Purtroppo sono qui a Roma. Mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival. Ci sono stati degli imprevisti quindi l’operazione l’ho dovuta anticipare a ieri. Non sono in una situazione grave, ho fatto un’operazione per stare meglio e starò meglio.