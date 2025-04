Paura per Maignan in Udinese-Milan, cosa è accaduto

Paura per Mike Maignan, il portiere del Milan, durante la partita contro l’Udinese. Al 52′ minuto, Maignan è costretto a lasciare il campo in barella dopo un violentissimo scontro con il compagno Jimenez. L’estremo difensore, nel tentativo di colpire di testa e fermare un attacco degli avversari, si è scontrato con Jimenez finendo a terra. La gravità dell’incidente è subito evidente a tutti i giocatori in campo. Dopo l’impatto, Maignan è stato sostituito da Sportiello. A causa della situazione, il portiere francese è stato portato in ospedale per accertamenti.