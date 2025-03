Paura per Hamilton, rischio caduta: cosa è successo all’evento Ferrari

Festa con il brivido per la Ferrari e presentazione della nuova vettura, che debutterà nel Mondiale di Formula 1 in Australia il 16 marzo. L’evento si è svolto a Milano, in piazza Castello, dove migliaia di tifosi e appassionati hanno affollato la piazza. Tra i protagonisti della serata c’erano Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno indossato i caschi e sfrecciato per le strade milanesi, entusiasmando la folla.

Hamilton, che sostituirà Carlos Sainz affiancando Leclerc, ha vissuto un momento di tensione scendendo dalla vettura. Dopo essere uscito dall’abitacolo, ha saltato sulla livrea della sua macchina per salutare i fan, ma ha perso momentaneamente l’equilibrio, mettendo un piede su una ruota che è slittata, rischiando di cadere. Fortunatamente, il sette volte campione del mondo ha mostrato prontezza e ha recuperato subito l’equilibrio.

Durante l’evento, Leclerc ha sottolineato la sua connessione speciale con l’Italia, esprimendo il desiderio di riportare la Ferrari al successo nel campionato. Ha affermato di sentirsi pronto per la nuova stagione, nonostante le difficoltà che li attendono. Hamilton ha espresso soddisfazione per essere presente a Milano e ha descritto l’evento come un grande onore. Ha aggiunto il suo obiettivo di lottare per il campionato, incoraggiando i tifosi, sottolineando che insieme possono ottenere risultati significativi.

Questo evento ha creato un’atmosfera di entusiasmo e aspettativa per la stagione di Formula 1 che sta per iniziare.