Paura per Camilla, la Regina Consorte vittima di un incidente: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome della Regina Consorte Camilla è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la moglie di Re Carlo abbia un avuto un piccolo incidente in aereo. Scopriamo insieme che cosa è successo e come sta ora l’ex Parker-Bowles.

Sono stati questi mesi di grande lavoro per Re Carlo III e per la Regina Consorte Camilla che, dopo la morte della Regina Elisabetta, hanno vissuto un periodo a dir poco stressante. Per questo motivo marito e moglie hanno deciso di concedersi dei giorni di relax in India, in un lussuoso resort in cui non erano previsti impegni diplomatici.

Se inizialmente Carlo e Camilla dovevano intraprendere questo viaggio insieme, in seguito le cose sono andate diversamente, dal momento che la Regina Consorte è partita da sola. La crisi di governo nel Regno Unito, infatti, ha costretto Re Carlo a rimanere in Inghilterra e, mentre sua moglie si trovava in India, il Re ha nominato il nuovo Primo Ministro.

La Regina Camilla vittima di un piccolo incidente durante in aereo: cosa è successo

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la Regina Consorte abbia già fatto ritorno in Gran Bretagna. Tuttavia è emerso che Camilla sia rimasta vittima di un piccolo incidente durante il volo.

I media britannici hanno rivelato che durante il viaggio di ritorno, l’aereo con a bordo la Regina Consorte si sia scontrato contro un uccello. Anche se l’episodio ha scosso tutti i passeggeri, tutto è andato per il meglio e non ci sono stati dei danni.

Ora Camilla si trova di nuovo a casa dove potrà fare da spalla ed essere di supporto a suo marito. La Regina Consorte è rimasta al fianco di Carlo per tutti questi anni ed è pronta per supportare il Re in tutti i suoi compiti e impegni lavorativi.